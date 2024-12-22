В Башкирии выявили более 1100 нарушений ПДД за 24 часа

15:03, 22 дек 2024

В Башкирии гаишники устроили масштабную зачистку дорог от пьяных водителей. За один день стражи порядка составили более 1100 протоколов о нарушениях — такие цифры озвучил портал "Башдтп Уфа", ссылаясь на данные главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова.

54 водителя попались на пьяной езде и лишились прав управлять ТС. Для троих любителей пьяной езды всё может закончиться куда печальнее — им грозит уголовное дело за повторное нарушение.

Если вы заметили на дороге неадекватного водителя или пешехода — не молчите! Звоните в башкирское МВД: (8️3️47️)279-32-92. Один звонок может спасти чью-то жизнь.

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Автор: Семен Подгорный