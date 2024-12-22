Экс-глава госкомитета по молодежке Башкирии Яна Гайдук останется под домашним арестом

21:22, 22 дек 2024

Бывшая чиновница не скоро выйдет из четырех стен — Кировский районный суд Уфы продлил домашний арест Яне Гайдук до 23 марта. Экс-председателя госкомитета по молодежной политике Башкирии обвиняют в том, что она наломала дров при реконструкции исторического здания в центре города.

По данным следствия, Гайдук решила превратить старинный Дом Костерина в молодежный центр "Йэшлек-хаус". Но что-то пошло не так: подрядчика нашли без конкурса, а ремонт провели с нарушением всех мыслимых норм охраны памятников культуры. Деньги перевели, даже не проверив качество работ.

Заказчиком выступил Республиканский центр волонтерского движения, а подрядчиком — компания "Альбит". Сама Гайдук своей вины не признает и даже пыталась отправиться на СВО. Но не тут-то было — с контрактом Минобороны что-то не срослось.

Дело уже в суде, а защита намерена обжаловать очередное продление ареста. Адвокат Ильмир Шамматов намекает на какие-то "особые условия между строк", мешающие его подзащитной отправиться на передовую.

Ранее мы писали о том, что в Уфе завотделением поликлиники прикарманивал премии подчинённых.

Автор: Семен Подгорный