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В Уфе мошенники заставили должника сжечь почтовое отделение

В Уфе мошенники заставили должника сжечь почтовое отделение

09:23, 24 дек 2024

В Уфе раскрыли громкое дело о поджоге почтового отделения на улице Менделеева. За решёткой оказался 27-летний местный житель, который пошёл на преступление после разговора с лжесотрудниками ФСБ, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана происшествия сегодня", ссылаясь на данные МВД по РБ.

История началась ещё в августе, когда парню позвонил "сотрудник" мобильного оператора. Схема была классической — разговор о просроченной сим-карте, просьба продиктовать коды из сообщений. Результат — кредит на восьмизначную сумму. Мошенники облегчили кошелёк уфимца более чем на 10 миллионов рублей.

Спустя несколько месяцев у истории появился неожиданный поворот. На связь вышли якобы представители органов госбезопасности. Они пообещали вернуть украденные деньги, но с одним условием — нужно устроить пожар в почтовом отделении.

Отчаявшийся должник клюнул на эту удочку. Закупил всё необходимое, самостоятельно изготовил зажигательную смесь и 21 декабря привёл план в действие. К счастью, никто не пострадал.

Теперь вместо возврата денег у поджигателя — уголовное дело о умышленном повреждении имущества и камера в СИЗО.

  • Ранее стало известно, кто поджег Toyota RAV4 судьи из Уфы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа поджог
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