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Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин задержан после отставки

Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин задержан после отставки

14:47, 24 дек 2024

Правоохранители задержали бывшего руководителя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина. По данным источников, дело может быть связано со взятками. Оперативные мероприятия проводятся прямо сейчас, сообщает портал "Свежие новости Башкортостана на сегодня", ссылаясь на информацию РБК-Уфа.

Всё случилось спустя сутки после увольнения чиновника — накануне глава республики Радий Хабиров подписал указ об его отставке. До последнего времени Давлетшин оставался в статусе исполняющего обязанности после сентябрьской инаугурации Хабирова.

В кресле главного жилищного инспектора республики Давлетшин провёл больше четырёх лет. Пришёл в ведомство в марте 2020-го, а в августе 2022-го возглавил его.

Силовики пока не комментируют причины задержания. По информации источников, решается вопрос о процессуальном статусе экс-чиновника.

  • Ранее замглавы Гострудинспекции Башкирии Азамат Салихов задержан за взятку в 50 тысяч рублей.
Глава Башкирии уволил руководителя Госжилстройнадзора Артура Давлетшина

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Глава Башкирии уволил руководителя Госжилстройнадзора Артура Давлетшина
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа взяточничество
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