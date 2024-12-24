Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову

Суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову

16:09, 24 дек 2024

Рустэм Шамсутдинов, бывший руководитель Мелеузовского района, проведёт за решёткой ещё два месяца. Такое решение принял Советский райсуд Уфы 24 декабря — срок ареста продлён до конца февраля 2025-го, сообщает портал "Новости Мелеуза", ссылаясь на информацию Советского районного суда города Уфы.

По версии следствия, чиновник провернул хитрую схему с застройщиком — разрешил строительство жилого комплекса в парковой зоне, а взамен получил три квартиры. Хотя формально недвижимость оформили на родственников Шамсутдинова, правоохранители быстро распутали этот клубок. Общая стоимость "подарков" превысила 4,1 миллиона рублей.

В деле также фигурирует посредник — Олег Барышников. Его задержали ещё в начале ноября, но отправили под домашний арест.

55-летний Шамсутдинов руководил муниципалитетом с 2015 года. Его полномочия истекли в октябре 2024-го, а уже 20 декабря депутаты выбрали нового главу — Забира Габдуллина, ранее возглавлявшего Калтасинский район.

Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии

Читайте также:

Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: Советский районный суд Уфы
Теги: Мелеузовский район мошенничество
Читайте также

Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
Политика в Башкирии
Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
В Уфе суд рассмотрит дело о взятках бывшего руководителя железнодорожного вокзала
Человек и закон в Башкирии
В Уфе суд рассмотрит дело о взятках бывшего руководителя железнодорожного вокзала
Проректор УУНиТ Азат Янгиров останется под домашним арестом до февраля 2025 года
Человек и закон в Башкирии
Проректор УУНиТ Азат Янгиров останется под домашним арестом до февраля 2025 года
В СВО погиб мобилизованный из Башкирии Азамат Кусяпов
Общество в Башкирии
В СВО погиб мобилизованный из Башкирии Азамат Кусяпов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok