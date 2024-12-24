Суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову

16:09, 24 дек 2024

Рустэм Шамсутдинов, бывший руководитель Мелеузовского района, проведёт за решёткой ещё два месяца. Такое решение принял Советский райсуд Уфы 24 декабря — срок ареста продлён до конца февраля 2025-го, сообщает портал "Новости Мелеуза", ссылаясь на информацию Советского районного суда города Уфы.

По версии следствия, чиновник провернул хитрую схему с застройщиком — разрешил строительство жилого комплекса в парковой зоне, а взамен получил три квартиры. Хотя формально недвижимость оформили на родственников Шамсутдинова, правоохранители быстро распутали этот клубок. Общая стоимость "подарков" превысила 4,1 миллиона рублей.

В деле также фигурирует посредник — Олег Барышников. Его задержали ещё в начале ноября, но отправили под домашний арест.

55-летний Шамсутдинов руководил муниципалитетом с 2015 года. Его полномочия истекли в октябре 2024-го, а уже 20 декабря депутаты выбрали нового главу — Забира Габдуллина, ранее возглавлявшего Калтасинский район.

Ранее мы писали о том, что экс-глава госкомитета по молодежке Башкирии Яна Гайдук останется под домашним арестом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Советский районный суд Уфы