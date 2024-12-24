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Экс-глава госжилнадзора Башкирии задержан за взятки в особо крупном размере

Экс-глава госжилнадзора Башкирии задержан за взятки в особо крупном размере

22:22, 24 дек 2024

Следователи раскрыли коррупционную схему в Госкомитете по жилищному и строительному надзору Башкирии. В центре скандала — бывший председатель ведомства Артур Давлетшин, сообщает портал "Свежие новости в Башкортостане", ссылаясь на информацию Следскома республики.

По материалам ФСБ, чиновник вместе с подчинёнными организовал настоящий "бизнес" на выдаче разрешительной документации. За "нужные" подписи на бумагах брали миллионы.

Самый крупный улов — 2,5 миллиона рублей от застройщика за зелёный свет при сдаче объекта. Ещё 350 тысяч занесли за одобрение системы отопления административного здания в Агидели.

В разработку силовиков попали не только взяточники из госжилнадзора, но и те, кто платил. Давлетшин уже лишился кресла, которое занимал с 2022 года. Его подельники — начальник отдела и ведущий специалист — отправились за решётку.

Следствие продолжает распутывать коррупционные связи. Решается вопрос о мере пресечения для экс-главы ведомства.

  • Ранее суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову.
Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин задержан после отставки

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Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин задержан после отставки
Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Уфа коррупция мошенничество
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