Экс-глава госжилнадзора Башкирии задержан за взятки в особо крупном размере

22:22, 24 дек 2024

Следователи раскрыли коррупционную схему в Госкомитете по жилищному и строительному надзору Башкирии. В центре скандала — бывший председатель ведомства Артур Давлетшин, сообщает портал "Свежие новости в Башкортостане", ссылаясь на информацию Следскома республики.

По материалам ФСБ, чиновник вместе с подчинёнными организовал настоящий "бизнес" на выдаче разрешительной документации. За "нужные" подписи на бумагах брали миллионы.

Самый крупный улов — 2,5 миллиона рублей от застройщика за зелёный свет при сдаче объекта. Ещё 350 тысяч занесли за одобрение системы отопления административного здания в Агидели.

В разработку силовиков попали не только взяточники из госжилнадзора, но и те, кто платил. Давлетшин уже лишился кресла, которое занимал с 2022 года. Его подельники — начальник отдела и ведущий специалист — отправились за решётку.

Следствие продолжает распутывать коррупционные связи. Решается вопрос о мере пресечения для экс-главы ведомства.

Ранее суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ