В Бирске будут судить врачей-супругов за махинации со страховкой

12:12, 25 дек 2024

В башкирском городе Бирске начинается необычный процесс. На скамье подсудимых окажется семейная пара медиков, руководившая местной медицинской организацией. Супругов обвиняют в хитроумной схеме обмана страховой системы, сообщили порталу "Новости Бирска" в республиканской прокуратуре.

В течение трех лет, с 2019 по 2022 год, предприимчивые супруги проворачивали махинации с данными о медицинских услугах. Используя доступ к системе от имени разных врачей, они вносили в электронные базы информацию о несуществующих обследованиях и процедурах.

За каждую такую "призрачную" услугу Территориальный фонд обязательного медицинского страхования исправно перечислял деньги на счета организации. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 470 тысяч рублей.

Схему раскрыли сотрудники республиканского управления ФСБ. К моменту передачи дела в суд супруги полностью возместили причиненный ущерб. Теперь им предстоит ответить за свои действия перед законом.

Дело направлено в суд прокуратурой Башкирии, где будет рассмотрено по существу.

Ранее экс-глава госжилнадзора Башкирии задержан за взятки в особо крупном размере.

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Автор: Семен Подгорный