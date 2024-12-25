Суд отправил в СИЗО бывшего руководителя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина

17:51, 25 дек 2024

Бывший председатель Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин проведёт ближайшие два месяца в следственном изоляторе. Такое решение принял Советский районный суд Уфы 25 декабря. Он пробудет там до 24 февраля 2025 года, сообщает портал "Новости Башкортостана на сегодня".

Ещё позавчера, 23 декабря, глава республики Радий Хабиров снял Давлетшина с должности, а уже на следующий день силовики взяли его в разработку. Как выяснилось, дело оказалось мутное — экс-главу надзорного ведомства подозревают в получении крупных взяток.

По данным следствия, летом 2024 года Давлетшин вместе с начальником отдела провернули схему с маркетплейсом Ozon. За положительное заключение о соответствии строящегося фулфилмент-центра в Благовещенске проектной документации они получили 2,5 миллиона рублей.

Но это не единственный эпизод. Следователи раскопали ещё одну историю — в Агидели чиновники подписали документы на систему теплоснабжения административного здания. Цена вопроса — 350 тысяч рублей. В этой схеме, помимо Давлетшина и начальника отдела, засветился ещё и ведущий специалист по строительству.

До того как встать у руля Госжилнадзора в августе 2022 года, Давлетшин успел поработать в разных ведомствах: МинЖКХ, Гострудинспекции и Госкомитете по тарифам. А начинал он и вовсе как предприниматель — с 2016 по 2018 год числился ИП.

После ареста Давлетшина его кресло временно заняла первый замглавы Александра Авдеева — такое решение принял глава региона Радий Хабиров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ