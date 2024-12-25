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Экс-министр транспорта Башкирии Клебанов останется под домашним арестом до весны 2025 года

Экс-министр транспорта Башкирии Клебанов останется под домашним арестом до весны 2025 года

18:00, 25 дек 2024

Басманный районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. Такое решение принято 25 декабря по ходатайству следователя. Экс-чиновник пробудет под домашним арестом до 7 марта 2025 года, сообщает портал "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Клебанов уже признал вину в получении взятки. Бывший министр пошел на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение. В рамках договоренностей он дал показания о преступных действиях другого фигуранта дела.

Задержание Клебанова произошло 7 мая, после чего глава Башкирии Радий Хабиров отправил его в отставку. Первоначально суд избрал для экс-министра содержание под стражей, но спустя месяц заменил меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, занимая пост в совете директоров АО «Башкиравтодор», Клебанов потребовал 5 миллионов рублей от руководства фирмы «Киви». Взамен он обещал покровительство и содействие в получении оплаты по контрактам на перевозку строительных материалов.

В сентябре в Уфе задержали и. о. вице-премьера Алана Марзаева, курировавшего дорожное строительство. Следствие установило, что чиновник получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководства дорожно-строительной компании. Клебанов, по данным следователей, выступил посредником в передаче этих денег.

До назначения министром Клебанов руководил транспортным обслуживанием в Минтрансе Пермского края с 2018 по 2021 год. Затем работал заместителем министра транспорта Башкирии, а в декабре 2022 года возглавил ведомство. Также он являлся учредителем нескольких московских компаний, большинство из которых сейчас прекратили существование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба главы РБ
Теги: взяточничество
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