«Хочу, чтобы он сгнил в тюрьме»: мать убитой на Маврикии россиянки требует справедливости

20:36, 25 дек 2024

Четыре месяца без правосудия. Именно столько времени прошло с момента жестокого убийства 29-летней россиянки Залии Шамигуловой на острове Маврикий. Преступник — 29-летний программист Пурявирсингх Сундур — признался в содеянном еще в августе, но до сих пор не предстал перед судом.

Трагедия произошла 17 августа. На почве необоснованной ревности индус расправился с уроженкой Башкирии, вывез ее в безлюдное место и убил. Несколько дней девушку искали местные полицейские, соотечественница-соседка по отелю и старший брат Тимур. 21 августа поиски завершились страшной находкой.

В конце августа тело Залии доставили в родные Учалы. Семья похоронила ее на местном кладбище, рядом с предками. 16 декабря девушке исполнилось бы 30 лет.

"Это был ад"

Мать Залии, учительница из Учалов, не находит себе места. По словам родной тети погибшей, Гульназ Туктамышовой, женщина серьезно сдала за эти месяцы — мучается от скачков давления, особенно по субботам, в день трагедии.

Консульство России на Маврикии регулярно направляет запросы местным правоохранителям, но расследование не продвигается. Семью возмущает, что родственники убийцы продолжают вести активную жизнь в социальных сетях, пока они страдают от потери.

"Она была светом"

Залия преподавала в университете Челябинска, занималась подбором персонала для крупных компаний, свободно владела иностранными языками. Ее мать, Зульфия Шамигулова, продолжает работать в школе, хотя мыслями постоянно возвращается к дочери.

"Добиться справедливости"

Зульфия Шамигулова через СМИ обратилась ко всем, кто может помочь ускорить суд над убийцей. Она благодарна консульству за поддержку, но считает их усилий недостаточно.

Женщина опасается, что дело могут спустить на тормозах, и требует скорейшего наказания преступника. Она надеется дожить до справедливого приговора.

Ранее два брата из Ишимбая организовали нарколабораторию и совершили убийство.

Автор: Семен Подгорный

Фото: личный архив семьи