В Зилаирском районе Башкирии ревнивец поджег дом семьи с ребенком
12:09, 26 дек 2024
Дикая история произошла в Зилаирском районе Башкирии — местный Отелло из Челябинской области решил устроить расправу над бывшей возлюбленной, сообщили порталу "Подслушано Зилаир" в региональном Следкоме. В главных ролях: неадекватный экс-ухажёр, трёхлетний малыш и бабушка.
Приняв на грудь, ревнивец приехал к дому бывшей в пять утра. План был прост и страшен — спалить всё вместе с людьми внутри. Входная дверь загорелась как спичка.
Когда пенсионерка открыла дверь, злоумышленник ворвался внутрь искать бывшую. Не повезло — соседи оказались шустрее. Увидев их, поджигатель убежал.
Но на этом злоключения семьи не закончились. Находчивый экс-ухажёр, у которого остался доступ к онлайн-банку бывшей, успел украсть 13 000 рублей. Правда, далеко убежать не получилось — его взяли прямо в уфимском аэропорту.
Финал истории закономерен: суд отправил горе-пиромана на 9,5 лет в колонию строгого режима.
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