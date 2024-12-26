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В Стерлитамаке водитель скорой получил условный срок за смертельное ДТП с тепловозом

В Стерлитамаке водитель скорой получил условный срок за смертельное ДТП с тепловозом

12:40, 26 дек 2024

Авария случилась в феврале 2024 года на железнодорожном переезде в Стерлитамаке, сообщила порталу «Подслушано Стерлитамак» республиканская прокуратура. 54-летний водитель реанимобиля Ford Transit спешил доставить пациентку в больницу и проигнорировал красный сигнал светофора. Итог — столкновение с тепловозом и смерть женщины на месте.

Водитель полностью признал вину и выплатил родственникам погибшей полмиллиона рублей в качестве компенсации. Суд приговорил его к двум годам условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужчина год не сможет садиться за руль.

На трассе в Стерлитамаке на полном ходу загорелся автомобиль

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Стерлитамак аварии суд
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