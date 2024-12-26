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Суд продлил арест депутата курултая Башкирии Локотченко по делу о взятке в 10 млн

Суд продлил арест депутата курултая Башкирии Локотченко по делу о взятке в 10 млн

14:12, 26 дек 2024

Верховный суд Башкирии не стал миловать 29-летнего депутата Госсобрания Алексея Локотченко — он продолжит находиться в следственном изоляторе до конца января следующего года. Об этом только что сообщили в пресс-службе судов республики.

Парламентария, который успел повоевать на передовой СВО и получить ранение, взяли с поличным в середине декабря. По версии силовиков, депутат решил подзаработать на проблемах адвоката Эльвиры Фаткуллиной, которую обвиняют в нелегальном банковском бизнесе.

Схема была хитрой: оформить липовый контракт на службу в добровольческом формировании, а потом — привет, свобода от уголовного преследования. Ценник вопроса — 10,2 миллиона рублей.

В помощники Локотченко привлёк бойца из отряда "Архангела Михаила" бригады "Дикая дивизия Донбасса". Того взяли при получении первой части суммы — 5 млн рублей. Следом за решёткой оказался и сам депутат-единоросс, который как раз отдыхал в родной республике.

"Единая Россия" уже приостановила членство Локотченко. До ареста он успешно совмещал депутатство с бизнесом — владел юридической компанией и несколькими фирмами.

Экс-глава госжилнадзора Башкирии задержан за взятки в особо крупном размере

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УФСБ по РБ
Теги: Уфа мошенничество суд
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