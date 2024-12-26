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В Уфе осудили владельца подпольного автосервиса за гибель двух работников

В Уфе осудили владельца подпольного автосервиса за гибель двух работников

22:03, 26 дек 2024

В Уфе завершилось дело о гибели двух молодых работников автосервиса. Суд обязал бизнесмена выплатить 700 тысяч родственникам погибшей девушки. Об этом порталу "Новости Уфы и Башкортостана происшествия" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в гаражном боксе на улице Нуриманова прошлой осенью. 20-летний разнорабочий Айдар и 18-летняя помощница Юлия задохнулись выхлопными газами. Парня нашли в салоне автомобиля с работающим двигателем, девушку — в подсобке.

Как выяснила прокуратура, владелец сервиса держал сотрудников "в тени" — без официального оформления. После гибели молодых людей надзорное ведомство добилось признания факта трудовых отношений через суд.

Решение пока не вступило в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа суд
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