В Уфе осудили владельца подпольного автосервиса за гибель двух работников

22:03, 26 дек 2024

В Уфе завершилось дело о гибели двух молодых работников автосервиса. Суд обязал бизнесмена выплатить 700 тысяч родственникам погибшей девушки. Об этом порталу "Новости Уфы и Башкортостана происшествия" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в гаражном боксе на улице Нуриманова прошлой осенью. 20-летний разнорабочий Айдар и 18-летняя помощница Юлия задохнулись выхлопными газами. Парня нашли в салоне автомобиля с работающим двигателем, девушку — в подсобке.

Как выяснила прокуратура, владелец сервиса держал сотрудников "в тени" — без официального оформления. После гибели молодых людей надзорное ведомство добилось признания факта трудовых отношений через суд.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее суд продлил арест депутата курултая Башкирии Локотченко по делу о взятке в 10 млн рублей.

Автор: Семен Подгорный