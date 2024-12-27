Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение
11:02, 27 дек 2024
Громкое дело экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова получило новый поворот. Следствие поставило точку в расследовании — бывшему чиновнику предъявили окончательное обвинение.
Клебанов, которого взяли с поличным в мае этого года, пошёл на сделку со следствием. Экс-министр не только признал вину, но и помог следователям распутать коррупционный клубок. В октябре он дал показания на своего коллегу — Алана Марзаева.
По данным Newsbash, имущество Клебанова арестовано, а все запросы следователей получили исчерпывающие ответы. Марзаеву теперь грозит срок за взятку в 37 миллионов рублей.
Силовики провернули операцию по задержанию Клебанова 7 мая. В тот же день его уволили с поста министра. А в конце сентября за решёткой оказался и Марзаев — после показаний бывшего руководителя.
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