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Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение

11:02, 27 дек 2024

Громкое дело экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова получило новый поворот. Следствие поставило точку в расследовании — бывшему чиновнику предъявили окончательное обвинение.

Клебанов, которого взяли с поличным в мае этого года, пошёл на сделку со следствием. Экс-министр не только признал вину, но и помог следователям распутать коррупционный клубок. В октябре он дал показания на своего коллегу — Алана Марзаева.

По данным Newsbash, имущество Клебанова арестовано, а все запросы следователей получили исчерпывающие ответы. Марзаеву теперь грозит срок за взятку в 37 миллионов рублей.

Силовики провернули операцию по задержанию Клебанова 7 мая. В тот же день его уволили с поста министра. А в конце сентября за решёткой оказался и Марзаев — после показаний бывшего руководителя.

«А можно без наручников?» опубликовано видео задержания экс-министра транспорта Башкирии Клебанова - видео

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«А можно без наручников?» опубликовано видео задержания экс-министра транспорта Башкирии Клебанова - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: суд
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