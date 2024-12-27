Гострудинспекция проверяет ДТП со школьным автобусом в Балтачевском районе Башкирии
15:26, 27 дек 2024
Жёсткое столкновение произошло на перекрёстке в Балтачевском районе Башкирии. Школьный автобус из села Нижнесикиязово не пропустил бензовоз на главной дороге. В салоне находились школьники, сообщает портал "Новости Балтачевского района на сегодня".
Три сотрудника школы получили травмы: за рулём был 64-летний водитель, с ним ехали 46-летняя повариха и 51-летняя сопровождающая. По счастливой случайности никто из детей не пострадал.
Гострудинспекция уже начала проверку — выясняют, почему водитель автобуса нарушил ПДД на опасном перекрёстке.
- Ранее мы писали о том, что в Мишкинском районе водитель на высокой скорости разнес ледовый городок
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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