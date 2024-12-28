Житель Учалов заплатит 530 тысяч рублей штрафа за вождение под наркотиками

12:30, 28 дек 2024

Дорогая поездка вышла жителю Учалов — за рулём в состоянии наркотического опьянения он разъезжал на своём "Додж Калибр". Попался! Но хитрый план не помог — машину быстренько продал, думал, прокатит.

Не прокатило. Суд назначил не только 200 часов общественных работ и лишение прав на 2,5 года, но и штраф 530 000 рублей — полную стоимость проданного авто, сообщили порталу "Новости в Учалах на сегодня" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Башкирии довольна: теперь другим неповадно будет.

Ранее в Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор трактористу, насмерть задавившему 3-летнего ребенка.

Автор: Семен Подгорный