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Житель Учалов заплатит 530 тысяч рублей штрафа за вождение под наркотиками

Житель Учалов заплатит 530 тысяч рублей штрафа за вождение под наркотиками

12:30, 28 дек 2024

Дорогая поездка вышла жителю Учалов — за рулём в состоянии наркотического опьянения он разъезжал на своём "Додж Калибр". Попался! Но хитрый план не помог — машину быстренько продал, думал, прокатит.

Не прокатило. Суд назначил не только 200 часов общественных работ и лишение прав на 2,5 года, но и штраф 530 000 рублей — полную стоимость проданного авто, сообщили порталу "Новости в Учалах на сегодня" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Башкирии довольна: теперь другим неповадно будет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Учалинский район Учалы штраф суд
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