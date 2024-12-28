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В Нуримановском районе Башкирии задержали браконьера за массовую вырубку пихт перед Новым годом

В Нуримановском районе Башкирии задержали браконьера за массовую вырубку пихт перед Новым годом

15:29, 28 дек 2024

Житель деревни Сарва решил по-крупному заработать на новогодних елках. Мужчина срубил больше полутора сотен пихт прямо в государственном лесничестве Нуримановского района, сообщает портал "Подслушано Красная Горка Нуримановский район".

Лесные инспекторы накрыли черного лесоруба во время рейда "Ель 2024". На месте нашли прицеп, забитый свежесрубленными деревьями. Но веселья не вышло — полицейские изъяли всю партию.

Теперь предприимчивому сельчанину грозит до 4 лет заключения и штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того придется компенсировать государству ущерб за погубленный лес — больше 1 млн рублей.

Замминистра лесного хозяйства Башкирии Юнир Садыков уже подтвердил: дело уголовное завели по статье о незаконной рубке леса в особо крупном размере.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нуримановский район
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