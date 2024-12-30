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Закон о тишине в Башкирии: особые правила в новогодние праздники

Закон о тишине в Башкирии: особые правила в новогодние праздники

20:25, 30 дек 2024

В новогоднюю ночь закон разрешает пошуметь, но с оговорками. Newsbash разобрался в тонкостях законодательства о тишине в праздники.

Хлопушки, музыка и крики "С Новым годом!" — без этого сложно представить главную ночь года. Но что говорит закон? В Башкирии действуют чёткие правила: в обычные дни шуметь нельзя с 23:00 до 7:00, а в выходные и праздники — до 9:00.

"Любые громкие звуки — от петард до караоке — под запретом в ночное время. Даже ремонт делать нельзя", — объясняет юрист Павел Кабанов из "Голынец и Компания".

Но есть хорошая новость: в ночь с 31 декабря на 1 января можно всё. Закон РБ специально прописал исключение для новогодней ночи.

А вот со 2 января веселиться придётся тише. За нарушение тишины штрафуют:

  • Обычных граждан: 2-3 тысячи рублей
  • Должностных лиц: 5-8 тысяч рублей
  • Юрлиц: 20-30 тысяч рублей.

При повторном нарушении суммы увеличиваются вдвое.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: штрафы
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