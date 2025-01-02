В Уфе успешный бизнесмен арестован по обвинению в сексуальных домогательствах к дочери

12:24, 02 янв 2025

Владелец сети развлекательных заведений в центре Уфы оказался в центре громкого скандала. Жена предпринимателя Игоря Баринова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах к их двухлетней дочери, сообщает ТГ-канал «Честный репортаж».

По данным источников, бизнесмен уже задержан и помещён в следственный изолятор. Правоохранители предъявили ему обвинение, однако Баринов категорически отрицает свою причастность к преступлению.

Дело получило широкий резонанс — Игорь Баринов известен в городе как успешный ресторатор, владеющий несколькими популярными заведениями в центральной части башкирской столицы.

Следственные органы пока воздерживаются от официальных комментариев по данному делу. Расследование продолжается.

Ранее в Уфе школьница стала жертвой сексуального насилия в туалете торгового центра.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал «Башкирия Online»