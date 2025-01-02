Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе успешный бизнесмен арестован по обвинению в сексуальных домогательствах к дочери

В Уфе успешный бизнесмен арестован по обвинению в сексуальных домогательствах к дочери

12:24, 02 янв 2025

Владелец сети развлекательных заведений в центре Уфы оказался в центре громкого скандала. Жена предпринимателя Игоря Баринова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах к их двухлетней дочери, сообщает ТГ-канал «Честный репортаж».

По данным источников, бизнесмен уже задержан и помещён в следственный изолятор. Правоохранители предъявили ему обвинение, однако Баринов категорически отрицает свою причастность к преступлению.

Дело получило широкий резонанс — Игорь Баринов известен в городе как успешный ресторатор, владеющий несколькими популярными заведениями в центральной части башкирской столицы.

Следственные органы пока воздерживаются от официальных комментариев по данному делу. Расследование продолжается.

В Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница

Читайте также:

В Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница
Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал «Башкирия Online»
Теги: Уфа домогательства
Читайте также

В Башкирии расследуется дело о домогательствах отчима к падчерицам
Происшествия в Башкирии
В Башкирии расследуется дело о домогательствах отчима к падчерицам
В Уфе задержан мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержан мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней
В Башкирии пасынок зарезал отчима во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пасынок зарезал отчима во время ссоры
Скандал в колледже Белебея: студентки обвинили преподавателя в домогательствах
Происшествия в Башкирии
Скандал в колледже Белебея: студентки обвинили преподавателя в домогательствах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok