В Уфе успешный бизнесмен арестован по обвинению в сексуальных домогательствах к дочери
12:24, 02 янв 2025
Владелец сети развлекательных заведений в центре Уфы оказался в центре громкого скандала. Жена предпринимателя Игоря Баринова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах к их двухлетней дочери, сообщает ТГ-канал «Честный репортаж».
По данным источников, бизнесмен уже задержан и помещён в следственный изолятор. Правоохранители предъявили ему обвинение, однако Баринов категорически отрицает свою причастность к преступлению.
Дело получило широкий резонанс — Игорь Баринов известен в городе как успешный ресторатор, владеющий несколькими популярными заведениями в центральной части башкирской столицы.
Следственные органы пока воздерживаются от официальных комментариев по данному делу. Расследование продолжается.
- Ранее в Уфе школьница стала жертвой сексуального насилия в туалете торгового центра.
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