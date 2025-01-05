Уфимскую поликлинику наказали за смерть пациентки

23:24, 05 янв 2025

В Уфе поликлиника №46 проморгала у пациентки рак кишечника. Теперь медучреждению придется раскошелиться на 200 тысяч рублей.

Женщина пришла на обычную диспансеризацию после ковида в 2022-м. Жаловалась на боли в животе, но врачи особо не заморачивались — отправили домой. А когда пациентку все-таки госпитализировали, оказалось — рак в последней стадии. Спасти не удалось.

Дочь погибшей решила наказать медиков рублем — затребовала в суде 3 млн рублей компенсации. Но служители Фемиды поумерили аппетиты — срезали сумму до 200 тысяч, согласившись с прокуратурой.

Кировский райсуд признал — врачи виновны, пропустили тревожные звоночки — и боли, и вздутие живота. А ведь это классические симптомы онкологии кишечника. Теперь поликлинике придется ответить за халатность рублем.

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Автор: Семен Подгорный