Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

«Покатались на 5 протоколов»: в Башкирии ночное развлечение на снегоходе обернулось штрафами

«Покатались на 5 протоколов»: в Башкирии ночное развлечение на снегоходе обернулось штрафами

18:21, 06 янв 2025

Экстремальное развлечение жителей Башкирии привлекло внимание ГИБДД. В деревне Чулпан Салаватского района инспекторы заметили необычный кортеж — снегоход тащил за собой два снегоката с пассажирами, сообщает портал "Подслушано Малояз Салаватский район", ссылаясь на сообщение ГАИ по РБ.

40-летний уфимец устроил ночное катание по деревенским улицам, не имея прав на управление снегоходом. Поездку прервали сотрудники ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Итог веселья — пять административных протоколов водителю, включая езду без прав. Теперь любителям острых ощущений придется раскошелиться на штрафы.

  • Ранее в Башкирии сотрудники ДПС спасли застрявшую в снегу семью с детьми.
Житель Салаватского района Башкирии 14 ударами ножа убил инвалида-колясочника

Читайте также:

Житель Салаватского района Башкирии 14 ударами ножа убил инвалида-колясочника
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салаватский район
Читайте также

В Башкирии за сутки задержали свыше 50 нетрезвых водителей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии за сутки задержали свыше 50 нетрезвых водителей
В Уфе молодой парень с автоматом устроил опасную езду на BMW
Происшествия в Башкирии
В Уфе молодой парень с автоматом устроил опасную езду на BMW
Неисправимый нарушитель: 18-летний уфимец дважды за неделю попался на вождении без прав
Человек и закон в Башкирии
Неисправимый нарушитель: 18-летний уфимец дважды за неделю попался на вождении без прав
В Башкирии лихач на Chevrolet Lacetti пытался уйти от погони ДПС - видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лихач на Chevrolet Lacetti пытался уйти от погони ДПС - видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok