«Покатались на 5 протоколов»: в Башкирии ночное развлечение на снегоходе обернулось штрафами

18:21, 06 янв 2025

Экстремальное развлечение жителей Башкирии привлекло внимание ГИБДД. В деревне Чулпан Салаватского района инспекторы заметили необычный кортеж — снегоход тащил за собой два снегоката с пассажирами, сообщает портал "Подслушано Малояз Салаватский район", ссылаясь на сообщение ГАИ по РБ.

40-летний уфимец устроил ночное катание по деревенским улицам, не имея прав на управление снегоходом. Поездку прервали сотрудники ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Итог веселья — пять административных протоколов водителю, включая езду без прав. Теперь любителям острых ощущений придется раскошелиться на штрафы.

Ранее в Башкирии сотрудники ДПС спасли застрявшую в снегу семью с детьми.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ