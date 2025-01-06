«Покатались на 5 протоколов»: в Башкирии ночное развлечение на снегоходе обернулось штрафами
18:21, 06 янв 2025
Экстремальное развлечение жителей Башкирии привлекло внимание ГИБДД. В деревне Чулпан Салаватского района инспекторы заметили необычный кортеж — снегоход тащил за собой два снегоката с пассажирами, сообщает портал "Подслушано Малояз Салаватский район", ссылаясь на сообщение ГАИ по РБ.
40-летний уфимец устроил ночное катание по деревенским улицам, не имея прав на управление снегоходом. Поездку прервали сотрудники ДПС с включенными проблесковыми маячками.
Итог веселья — пять административных протоколов водителю, включая езду без прав. Теперь любителям острых ощущений придется раскошелиться на штрафы.
- Ранее в Башкирии сотрудники ДПС спасли застрявшую в снегу семью с детьми.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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