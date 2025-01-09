Тюрьма откладывается: убийца учительницы из Башкирии избежал наказания

09:39, 09 янв 2025

Шокирующая история с убийством российской учительницы на Маврикии получила неожиданный поворот. Несмотря на признательные показания, виновник до сих пор находится на свободе.

Зульфия Шамигулова, потерявшая дочь Залию во время ее отпуска в Африке, не теряет надежды на справедливость. Российское консульство на Маврикии оказывает поддержку семье, однако местные правоохранители не спешат с завершением расследования.

«Они словно ждут, когда все забудется», – делится болью мать погибшей. По ее словам, никакое наказание не вернет дочь, но преступник должен понести ответственность по закону.

Тетя погибшей Залии, Гульназ Туктамышова, рассказала о вопиющем поведении семьи подозреваемого. Пока родные жертвы страдают, близкие предполагаемого убийцы ведут праздный образ жизни, что подтверждают их публикации в социальных сетях.

Напомним, тело Залии Шамигуловой обнаружили в августе прошлого года после объявления её в розыск. Следствие установило подозреваемого – местного жителя, который признался в убийстве на почве ревности. Однако расследование затягивается на неопределенный срок, вызывая возмущение у родственников погибшей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети