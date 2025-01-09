Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Тюрьма откладывается: убийца учительницы из Башкирии избежал наказания

Тюрьма откладывается: убийца учительницы из Башкирии избежал наказания

09:39, 09 янв 2025

Шокирующая история с убийством российской учительницы на Маврикии получила неожиданный поворот. Несмотря на признательные показания, виновник до сих пор находится на свободе.

Зульфия Шамигулова, потерявшая дочь Залию во время ее отпуска в Африке, не теряет надежды на справедливость. Российское консульство на Маврикии оказывает поддержку семье, однако местные правоохранители не спешат с завершением расследования.

«Они словно ждут, когда все забудется», – делится болью мать погибшей. По ее словам, никакое наказание не вернет дочь, но преступник должен понести ответственность по закону.

Тетя погибшей Залии, Гульназ Туктамышова, рассказала о вопиющем поведении семьи подозреваемого. Пока родные жертвы страдают, близкие предполагаемого убийцы ведут праздный образ жизни, что подтверждают их публикации в социальных сетях.

Напомним, тело Залии Шамигуловой обнаружили в августе прошлого года после объявления её в розыск. Следствие установило подозреваемого – местного жителя, который признался в убийстве на почве ревности. Однако расследование затягивается на неопределенный срок, вызывая возмущение у родственников погибшей.

«Хочу, чтобы он сгнил в тюрьме»: мать убитой на Маврикии россиянки требует справедливости

Читайте также:

«Хочу, чтобы он сгнил в тюрьме»: мать убитой на Маврикии россиянки требует справедливости
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия убийство
Читайте также

«Хочу, чтобы он сгнил в тюрьме»: мать убитой на Маврикии россиянки требует справедливости
Человек и закон в Башкирии
«Хочу, чтобы он сгнил в тюрьме»: мать убитой на Маврикии россиянки требует справедливости
Готовил убийство заранее: стали известный шокирующие подробности смерти уроженки Башкирии на Маврикии
Происшествия в Башкирии
Готовил убийство заранее: стали известный шокирующие подробности смерти уроженки Башкирии на Маврикии
Озвучены мотивы убийства уроженки Башкирии на Маврикии
Происшествия в Башкирии
Озвучены мотивы убийства уроженки Башкирии на Маврикии
Вырезал язык и горло: стали известны шокирующие детали убийства туристки из Башкирии на африканском острове
Происшествия в Башкирии
Вырезал язык и горло: стали известны шокирующие детали убийства туристки из Башкирии на африканском острове


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok