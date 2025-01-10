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Врач из Уфы пытался заработать 65 тысяч рублей на бесплатной операции

Врач из Уфы пытался заработать 65 тысяч рублей на бесплатной операции

11:32, 10 янв 2025

Врач одной из уфимских больниц решил подзаработать на доверчивой пациентке — потребовал 65 тысяч за бесплатную операцию.

41-летний врач убедил женщину, что хирургическое вмешательство возможно только за деньги. На самом деле пациентка могла получить всю помощь бесплатно по полису ОМС, сообщили в республиканской прокуратуре.

Афера вскрылась в августе прошлого года. Медика взяли с поличным при получении денег. На суде он полностью признал вину.

Октябрьский районный суд приговорил горе-врача к двум годам условно. Столько же продлится испытательный срок.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: суд
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