Врач из Уфы пытался заработать 65 тысяч рублей на бесплатной операции
11:32, 10 янв 2025
Врач одной из уфимских больниц решил подзаработать на доверчивой пациентке — потребовал 65 тысяч за бесплатную операцию.
41-летний врач убедил женщину, что хирургическое вмешательство возможно только за деньги. На самом деле пациентка могла получить всю помощь бесплатно по полису ОМС, сообщили в республиканской прокуратуре.
Афера вскрылась в августе прошлого года. Медика взяли с поличным при получении денег. На суде он полностью признал вину.
Октябрьский районный суд приговорил горе-врача к двум годам условно. Столько же продлится испытательный срок.
Автор: Семен Подгорный
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