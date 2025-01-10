Башкирия ввела нормативы по содержанию домашних животных

13:58, 10 янв 2025

Новые правила для владельцев животных приняли в Башкирии — теперь каждой собаке и кошке отмерили свои квадратные метры. Разбираемся, что ещё придумали чиновники.

Премьер Башкирии Андрей Назаров подписал документ, который расставил все точки над i в вопросе содержания домашних животных. Теперь за каждым хвостатым закрепили свой метраж — на 18 квадратов можно поселить одного крупного пса или двух мелких, либо парочку котиков.

Частникам повезло больше — на участке в 200 квадратных метров разрешили держать одну крупную собаку или три мелких. Но есть нюанс — забор должен быть что надо, чтобы питомец не устроил променад по району. И табличку "Осторожно, злая собака" никто не отменял.

А вот с самовыгулом теперь строго — нарушителей ждёт путёвка в приют. На улице собака должна быть экипирована по полной: ошейник, короткий поводок и намордник. Без этого джентльменского набора можно появляться только за пределами города, да и то если четвероногому меньше полугода.

Подъезды, подвалы и дворы многоэтажек теперь для питомцев закрыты. Хозяевам придётся следить за чистотой, кормёжкой и прогулками своих любимцев по всем правилам.

Автор: Семен Подгорный