В Башкирии накрыли склад с тонной нелегального алкоголя и табака

21:29, 10 янв 2025

Масштабная операция силовиков в Стерлитамаке — накрыли подпольных торговцев перед праздниками. Оперативники изъяли огромное количество нелегального алкоголя и сигарет.

Как сообщает республиканское МВД, в гараже 36-летнего местного жителя нашли настоящий подпольный склад: 800 литров паленого алкоголя. Мужчина сразу признался — собирался реализовывать все это добро перед Новым годом. Теперь ему грозит уголовное наказание, причем не первое — ранее он уже попадался на подобном.

Еще один "бизнесмен" — 60-летний предприниматель — тоже решил подзаработать на праздниках. На его складе и в гараже обнаружили 13 тысяч пачек сигарет. Мужчина также был судим за аналогичные деяния.

Всего были задержаны десять человек — семь женщин и трое мужчин. На всех составили административные протоколы. Изъятое отправили на экспертизу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ