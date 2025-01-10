Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии осудили бизнесвумен за аферу с окнами

В Башкирии осудили бизнесвумен за аферу с окнами

21:37, 10 янв 2025

Жительница Башкирии провернула хитрую схему с установкой пластиковых окон и теперь отправится за решетку. Почти два миллиона рублей — и ни одного окна.

Предприимчивая дама развернула бизнес по продаже и монтажу ПВХ-конструкций сразу в нескольких городах республики. Клиенты находились в Мелеузе, Кумертау, Салавате и окрестных районах. Схема была проста: заключить договор, взять предоплату — и привет!

35 доверчивых клиентов отдали мошеннице свои кровные — больше 1,8 миллиона рублей. Но вместо новеньких окон получили только дырку в бюджете. Деньги аферистка благополучно прикарманила.

В суде дама вину так и не признала. Но судья все же вынес приговор — 3 года в колонии общего режима. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее Newsbash писало о том, что в Бирске пара медиков предстанет перед судом за мошенничество: супруги, управлявшие медорганизацией, три года вносили в базу липовые приёмы пациентов и получили от ФОМС 470 тысяч рублей. Схему вскрыла ФСБ, деньги аферисты вернули полностью — скоро их ждёт суд.

Экс-глава госжилнадзора Башкирии задержан за взятки в особо крупном размере

Читайте также:

Экс-глава госжилнадзора Башкирии задержан за взятки в особо крупном размере
Автор: Семен Подгорный
Теги: суд мошенничество
Читайте также

Жительница Ишимбая вернула 1,5 млн рублей незаконных соцвыплат за умершую дочь
Человек и закон в Башкирии
Жительница Ишимбая вернула 1,5 млн рублей незаконных соцвыплат за умершую дочь
«Наварила» на клиентах и испарилась: банкирша из Уфы попала в международный розыск
Человек и закон в Башкирии
«Наварила» на клиентах и испарилась: банкирша из Уфы попала в международный розыск
Бухгалтер-виртуоз: жительница Уфы провернула аферу на 44 миллиона
Человек и закон в Башкирии
Бухгалтер-виртуоз: жительница Уфы провернула аферу на 44 миллиона
Неудавшийся бизнес: жительница Башкирии сядет за решетку за попытку сбыта наркотиков
Человек и закон в Башкирии
Неудавшийся бизнес: жительница Башкирии сядет за решетку за попытку сбыта наркотиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok