В Башкирии осудили бизнесвумен за аферу с окнами

21:37, 10 янв 2025

Жительница Башкирии провернула хитрую схему с установкой пластиковых окон и теперь отправится за решетку. Почти два миллиона рублей — и ни одного окна.

Предприимчивая дама развернула бизнес по продаже и монтажу ПВХ-конструкций сразу в нескольких городах республики. Клиенты находились в Мелеузе, Кумертау, Салавате и окрестных районах. Схема была проста: заключить договор, взять предоплату — и привет!

35 доверчивых клиентов отдали мошеннице свои кровные — больше 1,8 миллиона рублей. Но вместо новеньких окон получили только дырку в бюджете. Деньги аферистка благополучно прикарманила.

В суде дама вину так и не признала. Но судья все же вынес приговор — 3 года в колонии общего режима. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее Newsbash писало о том, что в Бирске пара медиков предстанет перед судом за мошенничество: супруги, управлявшие медорганизацией, три года вносили в базу липовые приёмы пациентов и получили от ФОМС 470 тысяч рублей. Схему вскрыла ФСБ, деньги аферисты вернули полностью — скоро их ждёт суд.

Автор: Семен Подгорный