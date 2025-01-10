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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

21:47, 10 янв 2025

Через две недели решится судьба бывшего топ-чиновника Башкирии Алана Марзаева. 22 января Мосгорсуд рассмотрит жалобу его адвокатов на продление ареста.

Защита намерена вытащить экс-вице-премьера из СИЗО, где он должен находиться до конца февраля по решению Басманного суда. Следствие считает, что Марзаев, отвечавший за транспорт, ЖКХ и строительство в республике, успел прикарманить 37 миллионов рублей.

В кресле зама председателя правительства Башкирии Марзаев просидел чуть больше года — с 2022-го.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Алан Марзаев суд
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