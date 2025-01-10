Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева
21:47, 10 янв 2025
Через две недели решится судьба бывшего топ-чиновника Башкирии Алана Марзаева. 22 января Мосгорсуд рассмотрит жалобу его адвокатов на продление ареста.
Защита намерена вытащить экс-вице-премьера из СИЗО, где он должен находиться до конца февраля по решению Басманного суда. Следствие считает, что Марзаев, отвечавший за транспорт, ЖКХ и строительство в республике, успел прикарманить 37 миллионов рублей.
В кресле зама председателя правительства Башкирии Марзаев просидел чуть больше года — с 2022-го.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение
Политика в Башкирии
Глава Башкирии впервые прокомментировал дело Марзаева о взятке в 37 миллионов
Человек и закон в Башкирии
Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев арестован по обвинению во взяточничестве
Происшествия в Башкирии
Скандал в Башкирии: сын вице-премьера устроил вечеринку, после которой школьница попала в реанимацию