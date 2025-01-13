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В Бирске поймали начинающего закладчика-студента

В Бирске поймали начинающего закладчика-студента

16:19, 13 янв 2025

В Башкирии молодой закладчик из Бирска не успел толком начать "карьеру" — попался на первой же неделе работы. 23-летний студент решил подзаработать на распространении запрещенных веществ, но был задержан. Об этом в понедельник, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Парень нашёл "работодателя" в сети в начале января. Схема была простой: прячешь товар по городу — получаешь дозу для себя. Для студента, который и раньше баловался наркотиками, предложение показалось заманчивым.

Полицейские быстро вычислили новичка. При задержании у него нашли 0,3 грамма "синтетики". Сам горе-закладчик сдал правоохранителям ещё пять тайников, которые успел сделать в сугробах.

Теперь вместо учёбы студенту светит суд за сбыт наркотиков. Дело уже возбуждено, подозреваемый задержан.

Ранее в Уфе на улице Менделеева полицейские схватили 22-летнего иностранца, который прятал закладки с синтетическими наркотиками и фотографировал места тайников — у него изъяли свыше 35 граммов мефедрона. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Бирск происшествия
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