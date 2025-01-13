Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Пьяный водитель Toyota спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии

Пьяный водитель Toyota спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии

21:08, 13 янв 2025

11 января 2024 года в Стерлитамаке произошло трагическое ДТП с участием трёх иномарок, один человек погиб. Следственный комитет по Башкортостану сообщает о задержании предполагаемого виновника аварии.

По данным следствия, нетрезвый водитель за рулём Toyota Camry протаранил Mercedes-Benz. От сильного удара иномарку вынесло на «встречку», где в неё влетел Nissan X-Trail.

Водитель Mercedes погиб на месте — шансов выжить при таком ДТП у него практически не было. Водителя Nissan с травмами доставили в больницу.

Виновника трагедии, жителя Стерлитамака, взяли под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы и продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Уфе таксист на Belgee X50 влетел в Renault Logan — 22-летний водитель второй машины получил травму головы. Авария случилась возле улицы Лесотехникума, когда 33-летний водитель такси двигался в сторону улицы Шафиева.

В Стерлитамаке загорелся банный комплекс

Читайте также:

В Стерлитамаке загорелся банный комплекс
Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия аварии
Читайте также

Смертельное ДТП в Уфе: пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД и трех человек
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Уфе: пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД и трех человек
В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Аургазинском районе Башкирии пьяный водитель погубил сожительницу в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе Башкирии пьяный водитель погубил сожительницу в ДТП
Прокол колеса стал причиной гибели водителя и пассажирки Mercedes в Башкирии - видео
Происшествия в Башкирии
Прокол колеса стал причиной гибели водителя и пассажирки Mercedes в Башкирии - видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok