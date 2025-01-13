Пьяный водитель Toyota спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии
21:08, 13 янв 2025
11 января 2024 года в Стерлитамаке произошло трагическое ДТП с участием трёх иномарок, один человек погиб. Следственный комитет по Башкортостану сообщает о задержании предполагаемого виновника аварии.
По данным следствия, нетрезвый водитель за рулём Toyota Camry протаранил Mercedes-Benz. От сильного удара иномарку вынесло на «встречку», где в неё влетел Nissan X-Trail.
Водитель Mercedes погиб на месте — шансов выжить при таком ДТП у него практически не было. Водителя Nissan с травмами доставили в больницу.
Виновника трагедии, жителя Стерлитамака, взяли под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы и продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Уфе таксист на Belgee X50 влетел в Renault Logan — 22-летний водитель второй машины получил травму головы. Авария случилась возле улицы Лесотехникума, когда 33-летний водитель такси двигался в сторону улицы Шафиева.
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