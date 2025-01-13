Пьяный водитель Toyota спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии

21:08, 13 янв 2025

11 января 2024 года в Стерлитамаке произошло трагическое ДТП с участием трёх иномарок, один человек погиб. Следственный комитет по Башкортостану сообщает о задержании предполагаемого виновника аварии.

По данным следствия, нетрезвый водитель за рулём Toyota Camry протаранил Mercedes-Benz. От сильного удара иномарку вынесло на «встречку», где в неё влетел Nissan X-Trail.

Водитель Mercedes погиб на месте — шансов выжить при таком ДТП у него практически не было. Водителя Nissan с травмами доставили в больницу.

Виновника трагедии, жителя Стерлитамака, взяли под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы и продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Уфе таксист на Belgee X50 влетел в Renault Logan — 22-летний водитель второй машины получил травму головы. Авария случилась возле улицы Лесотехникума, когда 33-летний водитель такси двигался в сторону улицы Шафиева.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ