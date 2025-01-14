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Суд конфисковал автомобиль у жителя Башкирии за езду без прав

Суд конфисковал автомобиль у жителя Башкирии за езду без прав

15:56, 14 янв 2025

В Башкирии суд конфисковал автомобиль у водителя-нарушителя, который сел за руль после лишения прав. Инцидент произошел в Абзелиловском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

В селе Аскарово инспекторы ГАИ остановили 54-летнего местного жителя. Мужчина ехал на личном авто, хотя права у него уже отобрали за предыдущие нарушения.

Инспекторы быстро раскусили нарушителя и отправили машину на штрафстоянку. В суде водитель признал вину и просил не забирать любимую ласточку. Не помогло.

Теперь горе-водителю придется не только распрощаться с автомобилем, но и отработать 5 месяцев на принудительных работах. А чтобы неповадно было - следующие 5 лет даже близко к рулю не подойдет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район суд
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