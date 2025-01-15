В Башкирии осудят нерадивую мать

14:51, 15 янв 2025

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за издевательства над собственным ребенком. Об этом в среду, 15 января, сообщила республиканская прокуратура.

Следствие установило — женщина полностью отстранилась от воспитания 13-летнего сына. Подросток ходил голодный и в старой одежде, пока родительница занималась своими делами. Довела до того, что у школьника обострилось кожное заболевание — лечить не считала нужным.

Органы опеки забрали ребенка и передали бабушке. Оказалось, что нерадивую мамашу уже не раз штрафовали за наплевательское отношение к сыну, но ей было всё равно.

Теперь ей грозит уголовное наказание за жестокое обращение с ребенком. На допросе она во всём призналась.

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Автор: Семен Подгорный