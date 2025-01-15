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В Башкирии недосмотр начальства привел к травме рабочего

В Башкирии недосмотр начальства привел к травме рабочего

17:19, 15 янв 2025

28-летний фрезеровщик получил серьезную травму на заводе в Стерлитамаке из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщает Госинспекция труда Республики Башкортостан по результатам расследования инцидента на территории ООО "Стерлитамакский завод технологического машиностроения".

Стало известно, что рабочий решил проверить качество обработки детали, не выключив станок. Отвлекшись на изучение чертежа, он зацепился рукавом за вращающуюся фрезу. Механизм мгновенно затянул руку работника.

Коллеги вызвали скорую. Пострадавшего экстренно доставили в городскую клиническую больницу №1 Стерлитамака с тяжёлой травмой предплечья.

Проверка вскрыла нарушения на производстве. Выяснилось, что пострадавший не проходил необходимого обучения по технике безопасности. Мало того — его непосредственный начальник, проводивший инструктажи, сам не имел полноценной подготовки. А специалист по охране труда и вовсе работал по "серой" схеме — его оформили по гражданско-правовому договору в обход закона, требующего привлекать только аккредитованные организации.

На предприятие наложили штрафы за нарушение требований охраны труда. Материалы дела переданы следователям.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак несчастный случай
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