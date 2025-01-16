Новый закон о стерилизации домашних животных готовят в Башкирии
10:37, 16 янв 2025
Госсобрание Башкирии готовит законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, не имеющих племенной ценности. Об этом во время официального брифинга 16 января сообщила зампред комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова.
Власти республики намерены запустить программу контроля численности домашних питомцев. По словам Шагаповой, новая инициатива затронет всех животных, которые не участвуют в племенном разведении и селекционной работе.
Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, депутат подчеркнула срочность принятия документа:
"Этот закон мы не будем откладывать. Он должен быть принят в текущем году".
Автор: Семен Подгорный
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