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Новый закон о стерилизации домашних животных готовят в Башкирии

Новый закон о стерилизации домашних животных готовят в Башкирии

10:37, 16 янв 2025

Госсобрание Башкирии готовит законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, не имеющих племенной ценности. Об этом во время официального брифинга 16 января сообщила зампред комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова.

Власти республики намерены запустить программу контроля численности домашних питомцев. По словам Шагаповой, новая инициатива затронет всех животных, которые не участвуют в племенном разведении и селекционной работе.

Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, депутат подчеркнула срочность принятия документа:

"Этот закон мы не будем откладывать. Он должен быть принят в текущем году".
Автор: Семен Подгорный
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