В Абзелиловском районе Башкирии задержали браконьера с тушей косули в багажнике авто
19:12, 16 янв 2025
В Абзелиловском районе Башкирии 15 января 2025 года сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля "Нива" с незаконно добытой сибирской косулей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экологии.
Незадачливый охотник попался на стандартной проверке: открыв багажник авто, инспекторы обнаружили свежедобытую тушу. Мужчина не стал отпираться и сразу признал — на охоту вышел без разрешительных документов.
Теперь любителю легкой добычи придется заплатить штраф: экологи оценили ущерб природе в 120 тысяч рублей. По факту незаконной охоты начато расследование.
Ранее в Башкирии двое пенсионеров из Балтачевского района попались на незаконной охоте: они подстрелили лося, но были задержаны после того, как местные жители обнаружили останки животного возле деревни Кунтугушево. У 67-летнего и 68-летнего охотников изъяли части туши и легально оформленные ружья. Теперь им грозит уголовное дело за браконьерство и штраф в 240 тысяч рублей за ущерб природе.