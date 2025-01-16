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В Абзелиловском районе Башкирии задержали браконьера с тушей косули в багажнике авто

В Абзелиловском районе Башкирии задержали браконьера с тушей косули в багажнике авто

19:12, 16 янв 2025

В Абзелиловском районе Башкирии 15 января 2025 года сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля "Нива" с незаконно добытой сибирской косулей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экологии.

Незадачливый охотник попался на стандартной проверке: открыв багажник авто, инспекторы обнаружили свежедобытую тушу. Мужчина не стал отпираться и сразу признал — на охоту вышел без разрешительных документов.

Теперь любителю легкой добычи придется заплатить штраф: экологи оценили ущерб природе в 120 тысяч рублей. По факту незаконной охоты начато расследование.

Ранее в Башкирии двое пенсионеров из Балтачевского района попались на незаконной охоте: они подстрелили лося, но были задержаны после того, как местные жители обнаружили останки животного возле деревни Кунтугушево. У 67-летнего и 68-летнего охотников изъяли части туши и легально оформленные ружья. Теперь им грозит уголовное дело за браконьерство и штраф в 240 тысяч рублей за ущерб природе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: минэкологии Башкирии
Теги: Абзелиловский район браконьер
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