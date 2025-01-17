В Уфе мужчину арестовали за нудистскую прогулку по торговому центру

11:40, 17 янв 2025

Кировский районный суд Уфы вынес решение по делу местного жителя, который 14 января 2025 года шокировал посетителей ТЦ "Ультра" своим появлением в голом виде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Любитель эксгибиционизма решил, что январский шопинг можно разнообразить, оставив одежду дома. Сначала он прошёлся по улице, а затем направился в торговый центр, где его импровизированный перформанс быстро привлёк внимание охраны и посетителей.

На заседании суда уфимец полностью признал свою вину в нарушении общественного порядка. Служители Фемиды оценили его креативный подход к шопингу в пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.

Теперь у местного натуриста будет время подумать над своим модным заявлением в более подходящей обстановке — камере временного содержания.

Ранее в Башкирии мать-одиночка довела 13-летнего сына до больницы — прокуратура возбудила уголовное дело за жестокое обращение с ребенком. Женщина полностью игнорировала нужды подростка, не лечила его кожное заболевание и не кормила, несмотря на регулярные штрафы — теперь мальчик живет с бабушкой, а нерадивой матери грозит тюремный срок.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кировский райсуд Уфы