В Уфе водитель автобуса умер после 855 часов сверхурочных

12:13, 17 янв 2025

В Уфе на рабочем месте скончался 63-летний водитель "Башавтотранса" после длительных переработок. По данным республиканской Гострудинспекции, смерть сотрудника признана связанной с производством.

Трагический случай произошел 14 марта 2024 года. Водитель государственного автоперевозчика умер прямо на работе — не выдержало сердце. Мужчина принимал участие в приемке новой техники, когда ему внезапно стало плохо. Медики, прибывшие на вызов, не смогли его спасти — пациент скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Гострудинспекция провела расследование и выяснила, что руководство заставляло водителя работать сверхурочно без его письменного согласия. За 2023 год переработка составила 855 часов, а всего за два с половиной месяца 2024 года — уже 137 часов.

Предварительные выводы надзорного органа: чрезмерные нагрузки на работе стали причиной ухудшения здоровья 63-летнего сотрудника и привели к трагическому исходу.

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Автор: Семен Подгорный