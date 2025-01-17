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В Башкирии разыскивают отца с долгом по алиментам 1,7 млн рублей

В Башкирии разыскивают отца с долгом по алиментам 1,7 млн рублей

14:18, 17 янв 2025

В Башкирии объявлен в розыск злостный неплательщик алиментов, задолжавший своим детям 1,7 миллиона рублей. Об этом, 17 января, сообщает ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Жителя деревни Горький Архангельского района уже год не могут найти приставы. 34-летний Ахтям Басыров как сквозь землю провалился — не отвечает на звонки и игнорирует повестки.

Приставы перепробовали всё: заблокировали счета, запретили выезд за границу. Но папаша-уклонист оказался хитрее — просто исчез. На последнем известном месте жительства его тоже нет.

Теперь за Басыровым начата настоящая охота — его объявили в исполнительный розыск. А это значит, что найти его — дело времени.

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Автор: Семен Подгорный
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