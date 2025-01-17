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Захватил землю размером с княжество: житель Башкирии провернул дерзкую аферу

Захватил землю размером с княжество: житель Башкирии провернул дерзкую аферу

22:44, 17 янв 2025

В Башкирии разоблачили земельную аферу. Житель Кушнаренковского района умудрился без конкурса отхватить у государства участок размером с небольшое княжество — аж 650 гектаров. Об этом сообщила прокуратура региона.

Хитрый план созрел летом 2022 года: житель договорился с местным Минземимуществом и оформил аренду огромного куска земли в обход всех процедур. Только вот незадача — по закону без торгов можно взять максимум 2,5 гектара. А тут в 260 раз больше.

Прокуроры среагировали быстро— подали в суд. Служители Фемиды долго не думали и признали все договоры недействительными. Теперь предприимчивому арендатору придется распрощаться с неожиданно привалившими землями.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кушнаренковский район мошенничество
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