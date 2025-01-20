В Башкирии пьяный водитель пытался откупиться от ДПС пятитысячной купюрой

20:52, 20 янв 2025

В деревне Старомухаметово Кигинского района Башкирии местный житель решил, что пятитысячная купюра поможет ему избежать наказания за пьяную езду. Не помогло.

Инспекторы ДПС остановили «Ладу Приору» для обычной проверки. За рулём находился 58-летний местный житель, от которого исходил характерный запах. Алкотестер подтвердил подозрения — прибор показал 1,173 мг/л.

Попав в патрульный автомобиль для составления протокола, нарушитель решил "договориться". Достал купюру в 5000 рублей и протянул инспектору. Полицейские несколько раз предупредили его об уголовной ответственности за взятку, но мужчина не внял предупреждениям.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Автомобиль нарушителя отправился на штрафстоянку, а самого водителя ждёт двойное наказание — административное за пьяную езду и, возможно, уголовное за попытку дать взятку.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своём телеграм-канале, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ