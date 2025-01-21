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Двое египтян променяли диплом на депортацию из Башкирии

Двое египтян променяли диплом на депортацию из Башкирии

09:26, 21 янв 2025

В Башкирии разворачивается история с двумя гражданами Египта, которые приехали получать высшее образование, но что-то пошло не так. Молодые люди прибыли в республику в 2023 году с большими планами на учёбу.

Всё изменилось, когда парней отчислили из института за неуспеваемость. После этого они решили остаться в России, но забыли про важные формальности - не встали на миграционный учёт и не подали документы на получение гражданства.

18 января 2025 года их остановили для проверки документов. И тут выяснилось, что молодые люди находятся в стране незаконно.

20 января Стерлитамакский городской суд назначил административный штраф, постановил выдворить египтян за пределы России, а до выдворения поместил их в Центр временного содержания иностранных граждан.

С 1 января 2025 года в России ужесточились правила для иностранцев. Теперь после отчисления из вуза они обязаны покинуть страну в течение 6 дней. За нарушение порядка пребывания к иностранным гражданам применяются такие меры как штраф, административное выдворение или депортация.

В российских вузах сейчас учатся 389 тысяч иностранных студентов. К 2030 году это число планируют увеличить до 500 тысяч. Для поддержки талантливых иностранных студентов в 2025 году выделят более 1,1 млрд рублей в виде грантов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак
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