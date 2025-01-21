«Угрожали ножом и требовали миллионы»: в Уфе осудили банду похитителей

10:06, 21 янв 2025

Кировский районный суд Уфы поставил точку в громком деле о похищении людей. Двое подсудимых получили реальные сроки за незаконное лишение свободы и разбой.

Всё началось в декабре 2022 года. Трое злоумышленников заманили знакомого с двумя товарищами в съёмную квартиру на улице Караидельской. Там их ждал неприятный сюрприз.

Преступники действовали жестко: избивали жертв, угрожали ножом, одного даже приковали наручниками к батарее. За свободу требовали 1,5 миллиона рублей, якобы за причастность к наркоторговле.

Один из пленников решился на отчаянный шаг — выпрыгнул из окна третьего этажа. Получил серьезные травмы, но сумел спастись. Испугавшись приезда полиции, похитители отпустили остальных заложников и скрылись.

Суд назначил фигурантам дела суровое наказание: первый обвиняемый получил 9 лет колонии строгого режима, второй отправится в колонию на 8 лет и 6 месяцев.

Третий участник банды пошел на сделку со следствием, его дело рассматривалось отдельно.

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденным предстоит провести почти 10 лет в колонии строгого режима, где у них будет достаточно времени подумать о содеянном.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по РБ.