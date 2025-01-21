В Башкирии пара неплательщиков пыталась скрыться от ФССП в подполье

22:50, 21 янв 2025

УФССП по Башкирии сообщает о необычном инциденте в селе Чалмалы Шаранского района, где супружеская пара должников попыталась скрыться от судебных приставов в погребе собственного дома.

Креативный подход к уклонению от уплаты долгов не помог — приставы всё равно обнаружили находчивых неплательщиков. В ведомстве отмечают, что такие случаи далеко не редкость: должники регулярно пытаются избежать встречи с приставами, используя самые неожиданные укрытия — от шкафов до диванов.

В итоге попытка супругов спрятаться только усугубила их положение — теперь им грозит ужесточение наказания за уклонение от исполнения обязательств.

Автор: Семен Подгорный

Фото: главное управление ФССП России по Республике Башкортостан