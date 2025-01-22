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Минкульт Башкирии попался на массовых нарушениях при назначении руководителей

Минкульт Башкирии попался на массовых нарушениях при назначении руководителей

14:32, 22 янв 2025

Прокуратура Башкирии обнаружила серьёзные нарушения в кадровой политике республиканского Минкультуры при назначении руководителей культурных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства 22 января 2025 года.

В ведомстве Амины Шафиковой прокуроры раскопали целую серию сомнительных назначений. Оказалось, что министерство практиковало довольно странный подход к подбору директоров — на руководящие кресла усаживали людей без необходимого опыта управленческой работы.

Самый свежий пример — Нефтекамская филармония. В ноябре 2023-го там появился новый и.о. директора Илгиз Миниахметов. Вот только назначили его в обход всех правил — без одобрения аттестационной комиссии и нужной пятилетки руководящего стажа.

Похожая история случилась с Домом дружбы народов республики. Там больше года у руля находилась Эльмира Саматова, которую в сентябре 2023-го тоже поставили с нарушениями. В декабре её даже не допустили до конкурса на должность из-за несоответствия требованиям, но она продолжала руководить учреждением.

Отдельный скандал разгорелся вокруг Русского драматического театра. Минкультуры с 2021 года никак не могло организовать конкурс на должность руководителя, затягивая процесс на несколько лет.

После представления прокуратуры министерство взялось за исправление нарушений. Виновного чиновника уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: прокуратура минкультуры
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