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Бывший вице-премьер Башкирии проиграл битву за свободу в Мосгорсуде

Бывший вице-премьер Башкирии проиграл битву за свободу в Мосгорсуде

20:33, 22 янв 2025

Мосгорсуд оставил бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева за решёткой до конца февраля. Об этом во вторник, 22 января, сообщила пресс-служба суда.

Экс-чиновник, которого подозревают в получении крупной взятки, пытался оспорить решение Басманного суда о продлении ареста. Не вышло — апелляцию отклонили.

По версии следствия, Марзаев провернул хитрую схему с дорожниками. За помощь в получении жирного контракта на строительство дорог он якобы положил в карман 37 миллионов рублей. В деле засветился и бывший министр транспорта республики Александр Клебанов — именно через него, как считают следователи, и шли деньги.

Самого Марзаева задержали в конце сентября прямо в Уфе. А Клебанова - в мае. Его подозревают в вымогательстве 5 миллионов у компании "Киви". Экс-министр пошёл на сделку со следствием и сейчас находится под домашним арестом.

Интересно, что Марзаев не успел войти в новый состав правительства Башкирии. После переназначения главы региона Радия Хабирова осенью прошлого года весь кабмин ушёл в отставку, а когда формировали новую команду, места для Марзаева там уже не нашлось.

Глава Башкирии впервые прокомментировал дело Марзаева о взятке в 37 миллионов

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Марзаев Алан Викторович суд
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