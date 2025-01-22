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В Башкирии будут судить коррупционера из авиазавода

В Башкирии будут судить коррупционера из авиазавода

20:42, 22 янв 2025

Следком Башкирии закончил расследование дела о крупных взятках на авиационном предприятии КумАПП в Кумертау. Бывший сотрудник отдела снабжения четыре года проворачивал хитрые схемы с поставщиками.

С 2018 по 2022 год находчивый снабженец помогал "нужным" фирмам выигрывать конкурсы на поставку деталей для производства. За свои услуги он брал "благодарность" — деньгами. Схема была простая: отсекал честных поставщиков с выгодными предложениями, пропуская вперед "своих" с завышенными ценами.

Такой "бизнес" принес находчивому сотруднику 4,5 миллиона рублей. Когда дело раскрылось, он сразу во всем сознался.

Теперь экс-снабженец ждет суда. Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения. Похоже, придется отвечать по всей строгости закона за "креативный" подход к работе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: взяточничество
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