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Лишенная прав мать из Башкирии накопила рекордный долг по алиментам

Лишенная прав мать из Башкирии накопила рекордный долг по алиментам

20:52, 22 янв 2025

В Илишевском районе Башкирии судебные приставы наказали горе-мамашу, которая решила, что содержать детей - это не про неё. Об этом сообщает главное управление ФССП России по республике.

52-летняя дамочка так увлеклась "красивой жизнью", что её лишили родительских прав. Детишек - сына и дочку - отправили в интернат для особенных. Мамаша, конечно, иногда навещала их, но вот денежку на карманные расходы подкинуть забывала.

За время своих "забывчивых" похождений женщина накопила долг в 300 тысяч рублей. Видимо, решила, что дети и так неплохо устроились на государственных харчах.

Однако приставы решили напомнить нерадивой мамаше о её обязанностях. Теперь она будет должна не только погасить долг, но и ответить по уголовной в придачу. Похоже, скоро дама может сменить свободную жизнь на казённый дом.

В Башкирии разыскивают мать двоих детей, задолжавшую алименты

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Илишевский район алименты
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