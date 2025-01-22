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Тюремному начальству в Башкирии продлили домашний арест за сбор дани с подчиненных

Тюремному начальству в Башкирии продлили домашний арест за сбор дани с подчиненных

21:01, 22 янв 2025

Экс-замглавы УФСИН Башкирии продлили домашний арест до конца марта. Об этом РБК-Уфа сообщили в Советском районном суде Уфы 22 января.

Евгений Макоти останется под домашним арестом ещё на два месяца — до 27 марта. Не успел он освоиться дома после СИЗО, как суд решил: рано ему на свободу.

А история у Макотина мутная. В ноябре решил подзаработать на премиях подчинённых — затребовал с десятерых сотрудников по 50 тысяч рублей. Те, боясь проблем по службе, скинулись. А дальше — классика жанра: при получении полумиллиона рублей Макотина взяли с поличным оперативники ФСБ.

Компанию экс-замначальнику составила и начальница финансового отдела Екатерина Эсаулова. Она тоже не удержалась и потребовала с четверых своих подчинённых по 50 тысяч с премий. Обоих теперь держат под домашним арестом — Эсаулову до 6 февраля.

Оба признали вину и распрощались с погонами — их уволили из ФСИН. Видимо, премии оказались дороже карьеры.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: вымогательство
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