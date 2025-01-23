Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения

20:05, 23 янв 2025

В Уфе 60-летняя пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения — 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД Башкирии.

История началась как в дешёвом сериале — летом прошлого года бабушка познакомилась с торговкой вещами, которая якобы закупалась за границей. Дела у новой подруги шли не очень, и она попросила помочь с выводом денег с какого-то заграничного счёта.

Доверчивая уфимка нашла в сети "специалиста из банка", который обещал всё устроить. Пять месяцев бабуля исправно скидывала деньги на "спецсчёт". Мошенники кормили её завтраками, пока у женщины не закончились все сбережения.

Развязка наступила, когда счёт, куда должны были поступить миллионы, внезапно "заблокировали". Делом уже занимается полиция.

Автор: Семен Подгорный