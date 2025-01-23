В Уфе вынесли приговор участникам жестокой криминальной разборки на рынке

20:13, 23 янв 2025

В Уфе суд вынес приговор участникам криминальной разборки на рынке, где в сентябре 2023 года произошла массовая драка со стрельбой

Рядовая ссора на рынке в Уфе переросла в настоящее побоище со стрельбой из травматов. Всё началось с банальной ссоры между торговцами на базе по улице Садовой. Но один из участников решил показать, кто тут главный, и привёл на разборки целую бригаду поддержки, вооружённую травматическим оружием.

План был прост — навалиться толпой и проучить обидчика. Мирный базар превратился в место боевых действий — в ход пошли не только травматы, но и всё, что попалось под руку. В итоге несколько человек оказались в больнице с травмами различной тяжести.

Двое зачинщиков этого рыночного экшена получили реальные сроки. Суд отправил их в колонию общего режима на три года и три года два месяца соответственно. Остальные участники драки тоже ждут своего приговора. Их судят за более серьёзные статьи — покушение на убийство и умышленное причинение вреда здоровью.

Кстати, приговор пока не вступил в законную силу — у осуждённых есть шанс его обжаловать. Но, похоже, ближайшие годы им придётся провести не на рынке, а за решёткой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: следком Башкирии